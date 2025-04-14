Hull City-Coventry MAÇI TIKLA İZLE | Hull City-Coventry maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Championship’te 42. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta gözler, Hull City ile Coventry arasında oynanacak zorlu mücadelede olacak. Ligin son düzlüğüne girilirken her puanın altın değerinde olduğu haftalarda, iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Hull City, geçtiğimiz hafta Watford deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından yara aldı. Teknik Direktör Ruben Selles önderliğinde Kaplanlar, Coventry karşısında sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan Peki, Hull City-Coventry maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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İngiltere Championship'te sezonun son virajı yaklaşırken, 42. haftanın dikkat çeken randevularından biri Hull City ile Coventry arasında oynanacak. Kümede kalma mücadelesinin giderek kızıştığı haftalarda, ev sahibi ekip Hull City için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Kaplanlar, zorlu karşılaşmada 3 puan arayışında olacak. Hull City, son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak çıkış arayışını sürdürüyor. Peki, Hull City-Coventry maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

HULL CITY-COVENTRY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Championship'in 42. haftasında oynanacak Hull City-Coventry maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

HULL CITY-COVENTRY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

MKM Stadyumu'nda oynanacak Hull City-Coventry maçı EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

HULL CITY-COVENTRY MAÇI CANLI İZLE

HULL CITY PUAN DURUMU

Geçtiğimiz hafta Watford karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Hull City 44 puanla 20. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 41 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet alan Kaplanlar, Coventry karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.