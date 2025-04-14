İspanya La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid ile Real Valladolid karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden ev sahibi Atletico Madrid 4-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında son olarak Atletico Madrid ile Real Valladolid karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmadan Atletico Madrid 4-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Atletico Madrid'in gollerini 25. dakikada Alvarez, 27'de Simeone, 71'de penaltıdan bir kez daha Alvarez ve 79. dakikada Sörloth kaydetti.

Konuk ekibin gollerini ise 21. dakikada penaltıdan Sylla ve 56'da Sanchez attı.

Bu maçın ardından Real Valladolid 16 puanla ligde 20. sırada bulunuyor.

Atletico Madrid ise 63 puanla 3. sırada yer alıyor.