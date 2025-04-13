Wolverhampton-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Wolverhampton sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WOLVERHAMPTON-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolverhampton-Tottenham maçı 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.
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