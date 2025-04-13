La Liga’da sezonun kritik virajlarından biri daha alınıyor. 31. haftada Deportivo Alaves, evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Ligde şampiyonluk yarışının her geçen hafta daha da kızıştığı bu dönemde, eflatun-beyazlılar için artık her maç adeta bir final niteliğinde. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyet, Madrid cephesinde moralleri bozsa da Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, bu yenilgiyi ligde telafi etmenin peşinde. Özellikle Barcelona’nın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan başkent ekibi, deplasmanda hata yapmak istemiyor. Taraftarların gözü ise genç yetenek Arda Güler’de. Ancelotti’nin, bu mücadelede genç yıldızına şans verip vermeyeceği futbolseverler arasında büyük merak konusu olmuş durumda. Peki, Deportivo Alaves-Real Madrid maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Deportivo Alaves-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 31. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Deportivo Alaves ile Real Madrid arasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet, eflatun-beyazlılarda soğuk bir duş etkisi yaratırken, Carlo Ancelotti'nin öğrencileri şimdi gözünü lige çevirmiş durumda. Barcelona'nın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Real Madrid, 63 puanla 2. sırada yer alıyor ve zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sezon boyunca hem ligde hem Avrupa'da beklenmedik puan kayıpları yaşayan Madrid ekibi, Alaves deplasmanında yara sarıp moral bulmayı hedefliyor. Bu kritik karşılaşmada gözler sadece takımın performansında değil, aynı zamanda genç yıldız Arda Güler'in forma giyip giymeyeceğinde olacak. Peki, Deportivo Alaves-Real Madrid maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

DEPORTIVO ALAVES-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 31. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Real Madrid maçı 13 Nisan Pazar günü 17.15'te başlayacak.

DEPORTIVO ALAVES-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak Deportivo Alaves-Real Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Londra'ya konuk olan ve Arsenal'a 3-0 kaybeden Real Madrid, ligde oynayacağı maçta çıkış arıyor. La Liga'nın 31. haftasında oynanacak Deportivo Alaves maçında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Carlo Ancelotti ve ekibinin hücum yollarında Mbappe, Vinicius ve Rodrygo'ya şans vermesi beklenirken, Arda Güler'in ise oyuna sonradan dahil olacağı tahmin ediliyor.

DEPORTIVO ALAVES-REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

Deportivo Alaves: Sivera, Mourino, Abqar, Diarra, Sanchez, Jordan, Blanco, Guridi, Vicente, Martin, Garcia

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia, Valverde, Modrid, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe