Sevilla Kulübü, 69 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Caparros ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Caparros, daha önce 2000-2005 yıllarında çalıştırdığı Sevilla'da 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Villarreal, Athletic Bilbao, Mallorca ve Osasuna gibi takımlarda da görev alan tecrübeli teknik direktör, son olarak Ermenistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

LaLiga'daki son 4 maçını kaybeden Sevilla, 31 hafta sonunda 36 puanla 13. sırada yer aldı.