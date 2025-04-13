İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid konuk olduğu Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Galibiyet golünü dakika 34'de Carnavinga kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, 63. dakikada yerini Bellingham'a bıraktı.

Mücadelenin 38. dakikasında Mbappe, 70. dakikasında ise ev sahibi ekipten M. Sanchez'in kırmızı kart görmesi ile takımlar 10'ar kişi kaldı.

MBAPPE'DEN SERT FAUL

Dakika 38'de Kylian Mbappe, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek sahayı terk etti. Rakibine yaptığı sert faulun ardından özür dilemeden soyunma odasına yönelen yıldız oyuncu, taraftarların tepkisini topladı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

-5/8 kazanılan ikili mücadele

-3/3 isabetli uzun pas

-4 kazanılan faul

-1/2 başarılı şut

-13/14 (%93) pas isabeti