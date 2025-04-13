İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Betis-Villarreal 31. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Real Betis-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 31. haftada Real Betis-Villarreal mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis-Villarreal maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE