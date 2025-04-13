La Liga'da 31. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Deportivo Alaves ile Real Madrid arasında oynanıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet, eflatun-beyazlılarda soğuk bir duş etkisi yaratırken, Carlo Ancelotti'nin öğrencileri şimdi gözünü lige çevirmiş durumda. Barcelona'nın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Real Madrid, 63 puanla 2. sırada yer alıyor ve zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sezon boyunca hem ligde hem Avrupa'da beklenmedik puan kayıpları yaşayan Madrid ekibi, Alaves deplasmanında yara sarıp moral bulmayı hedefliyor. Bu kritik karşılaşmada gözler karşılaşmaya 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler'in üzerinde olacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Alaves: Owono, Abqar, Mourino, Sanchez, Tenaglia, Jordan, Blanco, Vicente, Alena, Carlos Martin, Kike
Real Madrid: Courtois, Lucas, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Mbappe, Rodrygo
Deportivo Alaves-Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
DEPORTIVO ALAVES-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
İspanya La Liga'nın 31. haftasında oynanan Deportivo Alaves-Real Madrid maçı 13 Nisan Pazar günü 17.15'te başladı.
DEPORTIVO ALAVES-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan Deportivo Alaves-Real Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ARDA GÜLER İLK 11'DE!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Londra'ya konuk olan ve Arsenal'a 3-0 kaybeden Real Madrid, ligde oynayacağı maçta çıkış arıyor. La Liga'nın 31. haftasında oynanacak Deportivo Alaves maçında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan eflatun-beyazlılarda Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor.