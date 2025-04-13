Deportivo Alaves-Real Madrid maçı CANLI İZLE | İspanya La Liga CANLI MAÇ

La Liga’da sezonun kritik virajlarından biri daha alınıyor. 31. haftada Deportivo Alaves, evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Ligde şampiyonluk yarışının her geçen hafta daha da kızıştığı bu dönemde, eflatun-beyazlılar için artık her maç adeta bir final niteliğinde. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyet, Madrid cephesinde moralleri bozsa da Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, bu yenilgiyi ligde telafi etmenin peşinde. Özellikle Barcelona’nın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan başkent ekibi, deplasmanda hata yapmak istemiyor. Taraftarların gözü ise genç yetenek Arda Güler’de. Ancelotti’nin, bu mücadelede genç yıldızı 11'de başlatıyor. Deportivo Alaves-Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2025- 17:16 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025- 19:15