Auxerre-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Auxerre-Lyon 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de 29. haftada Auxerre-Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Auxerre-Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre-Lyon maçı 13 Nisan Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

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