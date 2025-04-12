Toulouse - Lille maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Toulouse sahasında Lille'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Lille maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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Fransa Ligue 1'de 29. haftada Toulouse ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Lille maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

TOULOUSE - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Haug; Canvas, Cresswell, McKenzie; Donnum, Casseres, Sierro, Suazo; Babicka, Magri, Gboho

Lille: Mannone; Meunier, Mandi, Alexsandro, Ismaily; Andre, Andre Gomes, Cabella; Fernandez-Pardo, David, Haraldsson

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