Strasbourg - Nice maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Strasbourg sahasında Nice'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Nice maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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Fransa Ligue 1'de 29. haftada Strasbourg ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Nice maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 22.05e oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

STRASBOURG - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Petrovic; Doukoure, Sarr, Sylla; Bakwa, Andrey Santos, Barco, Sobol; Diarra, Emegha, Nanasi

Nice: Bulka; Bombito, Ndayishimiye, Dante; Clauss, Rosario, Boudaoui, Bard; Guessand, Cho, Boga

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