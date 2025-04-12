İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Sociedad sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 31. haftada Real Sociedad ile Mallorca mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Mallorca maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Elustondo, Lopez; Gomez, Sucic, Zubimendi, Marin, Barrenetxea; Oyarzabal

Mallorca: Greif; Maffeo, D Lopez, Raillo, Copete, Lato; Morlanes, S Costa, Darder; D Rodriguez, Prats

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