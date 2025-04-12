Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Hoffenheim sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hoffenheim-Mainz 05 maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Hoffenheim-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Mainz 05 maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN CONNECT ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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