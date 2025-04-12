Monaco - Marsilya maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Monaco sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Marsilya maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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Fransa Ligue 1'de 29. haftada Monaco ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Marsilya maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

MONACO - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Biereth

Marsilya: Rulli; Murillo, Cornelius, Kondogbia; Luis Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Merlin; Greenwood, Rowe, Rabiot

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