Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Wolfsburg-RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Wolfsburg-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg-RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG-RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfsburg-RB Leipzig maçı 11 Nisan Cuma günü saat 21.30'da beIN Sports 3 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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