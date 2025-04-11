Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lens sahasında Reims'i 29. hafta maçında konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de 29. haftada Lens ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS-REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens-Reims maçı 11 Nisan Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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