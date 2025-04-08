Watford-Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Championship'te sezonun son virajı yaklaşırken, 41. haftanın dikkat çeken randevularından biri Watford ile Hull City arasında oynanacak. Kümede kalma mücadelesinin giderek kızıştığı haftalarda, deplasman ekibi Hull City için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Kaplanlar, zorlu Watford deplasmanında 3 puan arayışında olacak. Hull City, son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak toparlanma sinyalleri vermiş durumda. Peki, Watford-Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
WATFORD-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İngiltere Championship'in 41. haftasında oynanacak Watford-Hull City maçı 8 Nisan Salı günü saat 21.45'te başlayacak.
WATFORD-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Vicarage Road'da oynanacak Watford-Hull City maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
HULL CITY PUAN DURUMU
Geçtiğimiz hafta Sheff Wed karşısında aldığı 3 puan ile küme düşme hattından uzaklaşmaya devam eden Hull City 44 puanla 19. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 40 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Kaplanlar, Watford karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.