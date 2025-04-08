Watford-Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Championship’te 41. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta gözler, Watford ile Hull City arasında oynanacak zorlu mücadelede olacak. Ligin son düzlüğüne girilirken her puanın altın değerinde olduğu haftalarda, iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Hull City, geçtiğimiz hafta Sheffield Wednesday deplasmanında elde ettiği 2-0’lık net galibiyetle moral depolamış durumda. Teknik Direktör Ruben Selles önderliğinde Kaplanlar, form grafiğini Watford karşısında da sürdürmeyi ve sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan Watford, iç sahadaki avantajını kullanarak istikrarsız gidişata son vermek istiyor. Peki, Watford-Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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İngiltere Championship'te sezonun son virajı yaklaşırken, 41. haftanın dikkat çeken randevularından biri Watford ile Hull City arasında oynanacak. Kümede kalma mücadelesinin giderek kızıştığı haftalarda, deplasman ekibi Hull City için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Kaplanlar, zorlu Watford deplasmanında 3 puan arayışında olacak. Hull City, son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak toparlanma sinyalleri vermiş durumda. Peki, Watford-Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

WATFORD-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İngiltere Championship'in 41. haftasında oynanacak Watford-Hull City maçı 8 Nisan Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

WATFORD-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vicarage Road'da oynanacak Watford-Hull City maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

HULL CITY PUAN DURUMU

Geçtiğimiz hafta Sheff Wed karşısında aldığı 3 puan ile küme düşme hattından uzaklaşmaya devam eden Hull City 44 puanla 19. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 40 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Kaplanlar, Watford karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.