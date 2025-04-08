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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta heyecan dorukta. A Milli Kadın Futbol Takımımız, dördüncü sınavında lider Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede millilerimiz, hem iç saha avantajını kullanmak hem de çıkışa geçmek istiyor. Şu ana kadar grupta üç maçta 3 puan toplayarak 3. sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, güçlü rakip karşısında galibiyetle moral bulmanın ve puan tablosunda yükselmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Slovenya, grupta fırtına gibi esiyor. 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla zirvede oturan konuk ekip, Sivas deplasmanında da serisini sürdürmenin peşinde olacak. Karşılaşmanın düdüğü ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Fabienne Michel tarafından çalınacak. Peki, Türkiye-Slovenya maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Futbol Takımı maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?
TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta oynanacak Türkiye-Slovenya maçı 8 Nisan Salı günü saat 19.00'da başlayacak.
TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Türkiye-Slovenya maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TEK HEDEF 3 PUAN
Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Slovenya'ya 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, rakibini sahasında yenerek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.