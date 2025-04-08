Türkiye-Slovenya maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Futbol Takımı maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Türkiye-Slovenya maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Futbol Takımı maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta sahne alacak heyecan dolu karşılaşmada Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, güçlü rakibi Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada dördüncü sınavına çıkacak milliler, kritik mücadelede saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek ve çıkışa geçmek istiyor. Sivas’ta oynanacak karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip, grup aşamasında puan kaybına tahammül göstermeden yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Türkiye-Slovenya maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Futbol Takımı maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2025- 15:46