Trendyol 1. Lig 32. haftasında Manisa FK, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi.
Maçtan dakikalar
41. dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası çizgisinde topla buluşan Diallo önündeki boşluğu iyi değerlendirerek sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. 1-0
44. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, Ensar ile ikili mücadelesinde düşüp kalktıktan sonra kaleci Alperen'i de yanıltarak topu boş kaleye gönderdi. 1-1
52. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ramirez'in sert şutunda kaleci Metin Uçar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası içine kadar kadar giden Ezeh'in vuruşunda, kaleci Alperen ayağıyla uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
74. dakikada Uğur'un pasına hareketlenerek ceza sahası içine giren Ezeh'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Alperen'in solundan ağlara gitti. 1-2
90+3. dakikada orta sahadan aldığı topla Manisa FK ceza sahasına kadar ilerleyen Camara'nın şutunda kaleci Alperen, meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Azem Zorlu
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Muhammet Ensar Akgün, Umut Erdem (Kaan Kanak dk.84), Oğuz Gürbulak, Birama Toure, Demba Diallo, Daniel Ramirez Fernandez (Muhammed Enes Kiprit dk. 78), Fofana, Osuji (Minchev dk. 68)
Yedekler: Samet Karabatak, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal, Kazım Can Kahya, Kadir Kaan Yurdakul, Kerem Arık, Efe Taylan Altunkara,
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Traore, Rroca (Marcos Da Silva dk. 71), Dembele (Camara dk. 46), Ezen (Süleyman Luş dk. 90), Mame Diouf
Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Oğuzhan Ayaydın, Mert Kula, Orhan Nahırcı, Hasan Ayaroğlu, Görkem Bitin
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Goller: Diallo (dk. 41) (Manisa FK), Diouf (dk. 44) Ezeh (dk. 74) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Yusuf Talum (Manisa FK), Rroca, Erkam (Ankara Keçiörengücü)