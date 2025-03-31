İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Celta Vigo-Las Palmas 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Celta Vigo-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo-Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 29. haftada Celta Vigo-Las Palmas mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo-Las Palmas MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo-Las Palmas maçı 31 Mart Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE