İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Cagliari - Monza 30. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari - Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cagliari - Monza MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cagliari - Monza maçı 30 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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