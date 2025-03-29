İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, sahasında Leganes'i ağırladı. Santiago Bernabéu'da oynanan mücadelede büyük heyecan yaşanırken Real Madrid sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 32. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçti. Ancak Leganes bu gole hızlı bir yanıt verdi. 34. dakikada Diego Garcia Campos'un golüyle skoru eşitleyen konuk ekip, 41. dakikada Dani Raba'nın golüyle 2-1 öne geçti.

İlk yarıyı geride kapatan Real Madrid, ikinci yarıya etkili başladı. 47. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle skoru 2-2'ye getiren Madrid ekibi baskısını artırdı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 76. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Fransız yıldız, attığı ikinci golle takımına galibiyeti getirdi.

ARDA GÜLER 62 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, 62 dakika sahada kaldı ve etkili bir performans sergiledi.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle Real Madrid puanını 63'e yükselterek zirvede maç fazlasıyla puanını Barcelona ile eşitledi. Leganes ise 27 puanda kaldı.