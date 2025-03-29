Arda Güler penaltı kazandırdı!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, sahasında Leganes'i konuk etti. Santiago Bernabéu'da oynanan karşılaşmada Real Madrid, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçın 30. dakikasında Real Madrid formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler, rakip ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Mario Melero Lopez, penaltı noktasını gösterdi. Jude Bellingham'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşmak isteyen Arda, Leganesli savunma oyuncusu Rodriguez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu yakından takip eden hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Kylian Mbappe, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
İŞTE O POZİSYON
Arda Güler'e yapılan penaltı! 👀 pic.twitter.com/Ch5lwmRw6P— S Sport (@ssporttr) March 29, 2025