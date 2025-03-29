Monaco - Nice maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Monaco sahasında Nice'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Nice maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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Fransa Ligue 1'de 27. haftada Monaco ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Nice maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

MONACO - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Biereth.

Nice: Bulka; Bombito, Ndayishimiye, Dante; Clauss, Boudaoui, Santamaria, Abdi; Guessand, Laborde, Cho.

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