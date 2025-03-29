Como - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Como sahasında Empoli'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COMO - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como - Empoli maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

COMO - EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Caqueret; Gabriel Strefezza, Ikone, Diao, Douvikas.

Empoli: Silvestri; Sambia, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Henderson, Kovalenko, Pezzella; Kouame, Esposito, Cacace.

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