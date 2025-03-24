2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri heyecanı başladı. San Marino ile Romanya kozlarını paylaşacak. San Marino Stadium Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki San Marino - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

San Marino - Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde San Marino ile Romanya karşı karşıya gelecek. San Marino Stadium Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki San Marino - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAN MARINO - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

San Marino - Romanya maçı 24 Mart Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.