2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri heyecanı başladı. Bosna Hersek ile Kıbrıs Rum Kesimi kozlarını paylaşacak. Bilino Polje Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ile Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya gelecek. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA HERSEK - KIBRIS RUM KESİMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi maçı 24 Mart Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.