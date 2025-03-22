Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında Türkiye ile yapacakları maçı kazanarak A Ligi'nde kalmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi. Rossi ayrıca sakatlığı bulunan Roland Sallai hakkında da konuştu.

Macaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında 23 Mart Pazar günü Türkiye ile yapacakları maçı kazanarak A Ligi'nde kalmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Marco Rossi, başkent Budapeşte'deki milli takım tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısına orta saha oyuncularından Balint Vecsei ile katıldı.

Türkiye ile geçen yıl bir hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan Rossi, "O zamandan bu yana Türk Milli Takımı çok büyük bir gelişim gösterdi. Çok yetenekli bir kadroya sahipler, günden güne gelişiyorlar. Onlara Dünya Kupası elemelerinde başarılar diliyorum. Biz maça odaklanıyoruz. Kadro derinliği konusunda Türkiye daha avantajlı. Türk Milli Takımı kadar fazla uluslararası düzeyde tanınmış oyuncumuz yok. Maçta kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerek. Neredeyse hatasız bir performans göstermeliyiz. Türkiye maçından sonra iki hazırlık maçımız daha var. Sonrasında Dünya Kupası elemlerine başlayacağız. İlk maçımızı İrlanda ile oynayacağız, o maçı da kazanmak istiyoruz. Bunun için en odaklı şekilde sahaya çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

"SALLAI İÇİN SON BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Marco Rossi, ilk maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai hakkında, "Sallai için son bir değerlendirme yapacağız. Ona göre karar vereceğiz, yalnız tek karar veren kişi değilim. Sağlık ekibinin kararına göre sahaya çıkıp çıkmayacağı belli olacak." açıklamasında bulundu.

İtalyan teknik adam, "Montella oyun sistemi nedeniyle zaman zaman Türkiye'de eleştirildi. Ancak her geçen gün gelişen bir Türk Milli Takımı var. Siz onu yakından biri olarak Montella'nın performansını nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Sizin sorunuz sonrasında ilk aklıma gelen şey Macaristan'da da herkes futbol uzmanı. 10 milyon futbol uzmanının ülkesiyiz. Türkiye'de de herkes kendini futbol uzmanı sanıyor. Vincenzo konusunda şunu söyleyebilirim; o çok tecrübeli bir teknik adam, müthiş bir iş yapıyor. Ona zaman zaman gelen eleştiriler bence haklı değil, çünkü Montella çok ciddi başarılar elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye sürpriz bir takım olarak çeyrek finale kadar ulaştı. Ona başarılar dilerim."

Rossi, maç takviminin yoğunluğu hakkında ise, "Takvim hem takımlar hem de milli takımlar için daha yoğun olmaya başladı. Bu oyuncuların performansını da etkiliyor. Milli takımlara hazırlanmak için gerekli vakit kalmıyor. Bu takvimlerin yoğunluğu hiç azalmayacak gibi. Macaristan'ın yılda ortalama 10 maçı var. Oyuncularımızın sağlık durumu riskli olabilir. İyi performans gösterme şansları yok. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda yeni sistemde daha fazla maç oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Macar futbolcu Balint Vecsei ise "İstanbul'da oynadığımız maçın analizini yaptık. Onunla ilgili gerekli konularda her sorunu aramızda tartıştık. Maçta üç önemli konu var, üç alanda gelişmemiz gerek. İlk olarak topu daha çok ayağımızda tutmamız gerekiyor. İkinci konu İstanbul'da rakibimize çok fazla pozisyon verdik, Türk Milli Takımı'nın gol pozisyonlarını azaltmalıyız. Son olarak da hem defansta hem de hücumda daha etkili ve odaklı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.