Crystal Palace-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace sahasında Ipswich Town'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Crystal Palace-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace-Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Crystal Palace sahasında Ipswich Town'ı konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın mücadelesiyle ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE-IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace-Ipswich Town maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

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