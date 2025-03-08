Brentford-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Brentford sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın mücadelesiyle ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brentford-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BRENTFORD-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brentford-Aston Villa maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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