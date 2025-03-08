Brentford-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brentford-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Brentford sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın mücadelesiyle ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brentford-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford-Aston Villa maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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