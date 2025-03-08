Celta Vigo-Leganes maçı ne zaman? Celta Vigo-Leganes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Celta Vigo ile Leganes karşı karşıya gelecek. Celta Vigo ile Leganes arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın tüm bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İspanya La Liga'nın 27. haftasında Celta Vigo ile Leganes kozlarını paylaşacak. Celta Vigo-Leganes karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Celta Vigo-Leganes maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Celta Vigo-Leganes maçıyla ilgili tüm detaylar...

CELTA VIGO-LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Celta Vigo-Leganes maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.