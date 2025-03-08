Brighton-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Brighton sahasında Fulham'ı konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın mücadelesiyle ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BRIGHTON-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brighton-Fulham maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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