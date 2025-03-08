Wolverhampton-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Wolverhampton sahasında Everton'ı konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın mücadelesiyle ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WOLVERHAMPTON-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolverhampton-Everton maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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