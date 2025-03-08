Borussia Dortmund-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Borussia Dortmund sahasında Augsburg'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BORUSSIA DORTMUND-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund-Augsburg maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da beIN CONNECT ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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