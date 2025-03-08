Bayern Münih-Bochum maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih sahasında Bochum'u konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayern Münih-Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2025- 13:54