Bayern Münih-Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih sahasında Bochum'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih-Bochummaçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BAYERN MUNIH-BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bayern Münih-Bochum maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Sports 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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