ZTK çeyrek final kura çekimi canlı izle | Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması tamamlandı ve futbolseverlerin heyecanla beklediği çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Sürpriz sonuçların damga vurduğu grup maçlarının ardından, çeyrek final ve yarı final kura çekimi için nefesler tutuldu. Şimdi gözler, takımların eşleşmelerinin belirleneceği kritik organizasyona çevrildi. Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden takımlar, rakiplerini öğrenmek için kura çekimini sabırsızlıkla beklerken, futbolseverler de “ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği tarihte gerçekleşecek olan kura çekimi, çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları sona erdi ve çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Futbolseverler, turnuvanın favorileri olan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İskenderunspor'un da çeyrek finale çıkmasıyla büyük bir sürprizle karşılaştı. Bu aşamaya yükselen takımlar, kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi için tarih netleşti. Turnuvada şampiyonluk hedefleyen takımlar, rakiplerini öğrenmek için sabırsızlanırken, taraftarlar da heyecanla kura çekimini bekliyor. Peki, ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

ZTK ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR KALDI?

Yeni formatıyla sahne alan Ziraat Türkiye Kupası, bir kez daha futbolseverlerin ilgi odağı olmayı başardı. 6 takımlı 4 grubun yer aldığı organizasyonda, ilk 2 sırada bulunan kulüpler çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımlar çeyrek finale kaldı?

Seri başı olan takımlar: Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar: Galatasaray, Göztepe, Sipay Bodrum FK ve İskenderunspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek ZTK kura çekiminde yarı final eşleşmeleri de belli olacak.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Tümosan Konyaspor, Galatasaray, Göztepe, Sipay Bodrum FK ve İskenderunspor'un yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.