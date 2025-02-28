İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Valladolid sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Real Valladolid-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Valladolid-Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 26. haftada Real Valladolid sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL VALLADOLID-LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid-Las Palmas maçı 28 Şubat Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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