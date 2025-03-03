Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Play-off turunu başarıyla geçen takımlar, ligi ilk 8 içinde tamamlayan ekiplerle kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sürpriz sonuçların damga vurduğu turnuvada, Real Madrid Manchester City'yi turnuva dışına iterken, Juventus da PSV karşısında beklenmedik bir şekilde elendi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda futbolseverleri birbirinden çekişmeli mücadeleler bekliyor. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, PSG ve Benfica gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin karşılaşmaları, araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 4 Mart Salı ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak. 8 karşılaşmanın sahne alacağı haftanın rövanşı ise 11-12 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNDA OYNANACAK MAÇLAR
Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü şöyle:
Borussia Dortmund-Lille
Real Madrid-Atletico Madrid
PSV-Arsenal
Feyenoord-Inter
Paris Saint-Germain-Liverpool
Bayern Münih-Bayer Leverkusen
Benfica-Barcelona
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
4 ve 5 Mart tarihleri arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu canlı yayın bilgileri:
4 MART SALI
20.45 Club Brugge-Aston Villa (Tabii Spor)
23.00 Borussia Dortmund-Lille (Tabii Spor 1)
23.00 Real Madrid-Atletico Madrid (Tabii Spor)
23.00 PSV-Arsenal (Tabii ve TRT Spor)
5 MART ÇARŞAMBA
20.45 Feyenoord-Inter (Tabii ve TRT 1)
23.00 Paris Saint-Germain-Liverpool (Tabii Spor)
23.00 Bayern Münih-Bayer Leverkusen (Tabii Spor 1)
23.00 Benfica-Barcelona (Tabii ve TRT 1)