Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Şampiyonlar Ligi fikstürü

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu ve heyecan dolu karşılaşmalar için geri sayım başladı. Play-off turunda rakiplerini saf dışı bırakan ekipler, dev takımların da sahneye çıkacağı son 16 turunda mücadele edecek. Sürpriz sonuçlarla dolu turnuvada Manchester City, Real Madrid'e elenirken; Barcelona, Bayern Münih, PSG ve Benfica gibi Avrupa devlerinin de fikstürü netleşti. Futbolseverler, kritik eşleşmelerin ne zaman oynanacağını merakla beklerken, gözler Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek takımlara çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2025- 18:28