FA Cup 5. tur | Nottingham Forest-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FA Cup 5. tur maçında bir üst turun bileti için sahaya çıkacak olan Nottingham Forest ile Ipswich Town kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kupada iddiasını sürdüren iki ekip de kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, Nottingham Forest-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2025- 23:31