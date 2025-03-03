Juventus, İtalya Serie A'nın 27. haftasında sahasında Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 72'nci dakikada Khephren Thuram ve 90'ıncı dakikada Teun Koopmeiners'ten geldi.

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmada takımına gol veya asist katkısı yapamayan milli futbolcumuz, maçın 82'nci dakikasında yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Juventus, ligde üst üste 5'inci galibiyetini aldı ve 52 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Hellas Verona ise 26 puanda kaldı ve 14'üncü sırada yer aldı.