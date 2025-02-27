Bologna-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. haftada ertelenen maçta Bologna sahasında Milan'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOLOGNA-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bologna-Milan maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...
ASpor CANLI YAYIN