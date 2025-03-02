İngiltere FA Cup'ta oynanan Crystal Palace - Milwall maçında korku dolu anlar yaşanmıştı. Milwall kalecisi Liam Roberts, Crystal Palace'ın yıldız ismi Mateta'ya çok sert bir faul yaptı. Kafasına darbe alan Mateta hastaneye kaldırıldı. Fransız futbolcunun sol kulağına 25 dikiş atıldığı açıklandı.

FA Cup'ta dün oynanan maçta Crystal Palace evinde Milwall'ı 3-1'lik skorla geçti. Karşılaşmaya damga vuran pozisyona ise Milwall kalecisi Liam Roberts'ın Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Jean-Philippe Mateta'ya yaptığı faul oldu.

Kaleci Liam Roberts ile karşı karşıya gelen Mateta, yüzüne aldığı ayak darbesiyle yerde kaldı. Darbe sonrası yere yığılan Mateta'ya acil müdahale edildi ve oyuncu sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

25 DİKİŞ ATILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta'nın sol kulağında tespit edilen ciddi bir yırtık sebebiyle 25 dikiş atıldığını ve Fransız forvetin hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.