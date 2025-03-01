FA Cup 5. tur | Newcastle United-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FA Cup 5. tur | Newcastle United-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FA Cup 5. tur maçında bir üst turun bileti için sahaya çıkacak olan Newcastle United-Brighton, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kupada iddiasını sürdüren iki ekip de kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, Newcastle United-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2025- 23:15