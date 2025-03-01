Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da beIN Sports 3 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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