Atalanta - Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Atalanta - Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Atalanta sahasında Venezia'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2025- 11:58