Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Orubah sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Orubah-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Orubah-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Orubah ile Al Nassr 23. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Orubah-Al Nassrmaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ORUBAH-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Orubah-Al Nassr maçı 28 Şubat Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.