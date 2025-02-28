Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal sahasında Al Ahli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL-AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hilal-Al Ahli maçı 28 Şubat Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL HILAL-AL AHLI MAÇI CANLI İZLE