Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Kupada oynadığı Göztepe ve Fenerbahçe maçlarından mağlubiyetle ayrılan Erzurumspor, 3 puanlı rakibi İstanbulspor karşısında galip gelerek moral arıyor. Diğer yanda Gaziantep FK karşısında mağlubiyet alan, ancak Kasımpaşa’yı devirerek 3 puan toplayan İstanbulspor ise gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Kupada henüz galibiyetle tanışamayan Erzurum ekibi, evinde kazanarak ilk 3 puanını almak istiyor. Konuk ekip İstanbulspor ise gruptan çıkma umutlarını sürdürmek için galibiyetten başka bir ihtimali düşünmüyor. Kupa serüvenine Göztepe karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyle başlayan Erzurumspor FK, ikinci maçta Fenerbahçe karşısında 5-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşadı. Gaziantep FK deplasmanında 4-0'lık yenilgiyle sarsılan İstanbulspor, ikinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek umutlarını yeşertti. İki takım arasında oynanacak kritik karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

ERZURUMSPOR FK-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzurumspor FK-İstanbulspor maçının hakemi Burak Olcar oldu. Olcar'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Mehmet Ali Vardar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Sinan Dereci üstlenecek.