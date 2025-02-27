Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Göztepe sahaya çıkıyor. Kupada henüz puanla tanışamayan İstanbul ekibi, taraftarı önünde kazanarak moral bulmak isterken, konuk ekip Göztepe ise grup liderliği için avantaj yakalamayı hedefliyor. Kupaya Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Kasımpaşa, ikinci maçta da İstanbulspor’a 2-0 kaybederek istediği sonuçları alamadı. İlk iki maçında Erzurumspor FK ve Gaziantep FK’yı 1-0’lık skorlarla mağlup eden Göztepe, kupada yoluna kayıpsız devam ediyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında puan kaybetmesi durumunda liderlik koltuğuna oturma şansı da bulunuyor. Peki, Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Kupada şu ana kadar istediği sonuçları alamayan İstanbul ekibi, taraftarı önünde ilk galibiyetini alarak moral bulmak isterken, konuk ekip Göztepe ise gruptan çıkma hedefine bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'ye 3-0 ve İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan Kasımpaşa, kupada puanla tanışmayı hedefliyor. Kupadaki ilk iki maçında Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorlarla geçen Göztepe, gruptan lider çıkmanın hesaplarını yapıyor. İzmir ekibi, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında alacağı sonuca göre liderlik şansını da eline geçirebilir. Peki, Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Göztepe maçının hakemi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Haydar Avcı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek.