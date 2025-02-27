Kasımpaşa-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Kupada şu ana kadar istediği sonuçları alamayan İstanbul ekibi, taraftarı önünde ilk galibiyetini alarak moral bulmak isterken, konuk ekip Göztepe ise gruptan çıkma hedefine bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'ye 3-0 ve İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan Kasımpaşa, kupada puanla tanışmayı hedefliyor. Kupadaki ilk iki maçında Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorlarla geçen Göztepe, gruptan lider çıkmanın hesaplarını yapıyor. İzmir ekibi, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında alacağı sonuca göre liderlik şansını da eline geçirebilir. Peki, Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.
KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Göztepe maçının hakemi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Haydar Avcı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek.