CANLI İZLE | İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde İkas Eyüpspor sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Kupada son düzlüğe girilirken, iki takım da üst tura çıkma yolunda kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Eyüpspor, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında galibiyet ararken, Başakşehir ise hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Arda Turan yönetimindeki İkas Eyüpspor, grup aşamasında topladığı 3 puanla hata yapmak istemiyor. Öte yandan, Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, kupada şu ana kadar 4 puan toplayarak liderlik iddiasını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, bu maçtan alacakları galibiyetle gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Peki, İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2025- 12:10