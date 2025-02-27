İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde İkas Eyüpspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Kupada gruptan çıkma mücadelesi veren iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, grup aşamasında şu ana kadar Boluspor'u 1-0 mağlup ederken, Konyaspor deplasmanında ise 3-1'lik yenilgiyle sahadan ayrıldı. Kendi sahasında oynayacağı bu kritik maçta hata yapmak istemeyen İstanbul ekibi, taraftarının desteğiyle 3 puan alarak kupadaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Öte yandan, Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, grup aşamasında Galatasaray deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerken, Çorum FK karşısında ise 4-1'lik net bir galibiyet almayı başardı. Zorlu rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak olan turuncu-lacivertliler, gruptan çıkmak adına önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?
İKAS EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.
İKAS EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EYÜPSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Başakşehir maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Kolak'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Çağrı Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Hasan Kaçar üstlenecek.